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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediye Meclisi, dünya şampiyonlarını ağırladı

İHA

Kuşadası Belediye Meclisi, dünya şampiyonlarını ağırladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyanın en prestijli sualtı fotoğraf ve video görüntüleme yarışmalarından biri olan Underwater Photo Grand Prix’te dünya 1’incisi olan Rüştü Kirman ile dünya 3’üncülüğü elde eden Bülent Çalımlı’ya başarılarından dolayı plaket verdi. Bu yıl pandemi nedeniyle çekim tarihine bakılmaksızın “Hayatınızın En İyi Kareleri” adı altında düzenlenen yarışmada dereceye giren Kirman ve Çalımlı desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.
Dünyanın en önemli sualtı fotoğraf ve video görüntüleme yarışmalarından biri olan Underwater Photo Grand Prix, bu yıl pendemi nedeniyle online olarak düzenlendi. Yarışmada dereceye girenler 1 Ağustos günü “worldshootout.org” isimli internet adresinden açıklandı. Kuşadalı Rüştü Kirman Amatör fotoğraf kategoride dünya şampiyonluğunu elde ederken, Bülent Çalımlı ise video kategorisinde üçüncü oldu.
Belediye Başkanı Ömer Günel ise Ağustos ayı olağan meclis toplantısından önce Kuşadası’nın adını uluslararası arenada duyuran Kirman ve Çalımlı ile bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, her iki yarışmacıya başarılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Kirman ve Çalımlı’nın elde ettiği başarının Kuşadası’nın tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Başkan Ömer Günel, “Kuşadası sualtı canlı çeşitliliği açısından çok zengin bir yer. Kirman ve Çalımlı çektikleri fotoğraf ve videolar ile kentimizin tanıtımına önemli katkı sağlıyorlar. Elde ettikleri başarı bizleri çok gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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