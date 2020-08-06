Söke'de korona virüs denetlemesi

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar gereği 81 il genelinde Kovid19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimler Aydın'ın Söke ilçesinde de gerçekleşti.

Söke'de yapılan denetimlerde iş yerleri sahiplerine temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler anlatıldı. Kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı.

Söke’de gerçekleşen denetimlere Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek ve Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan da katıldı. Denetim ekiplerinde Emniyet ve Jandarma’dan güvenlik güçleri de hazır bulundu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Söke’de de yapılan denetimler ekipler pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları ve benzeri yerlerde gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Soner Zeybek denetimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde denetimler yapılıyor. Tabi bu denetimlerde önceliğimiz rehberlik. İş yerleri ve vatandaşlarımıza uyulması gereken kurallar anlatılıyor. Tedbirlerin alınıp alınmadığı, kurallara uyulup uyulmadığına dikkat ediyoruz. Pandemi süreci devam ediyor, bu nedenle tedbiri elden bırakmamak lazım. Bilindiği gibi en küçük rahatlamada vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Sökeli vatandaşlarımızın kendileri ve çevreleri için kurallara uymalarını tedbiri elden bırakmamalarını istiyoruz" dedi.

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