Aydın’da yarın kuvvetli yağış etkili olacak

Aydın’da yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yarın (Pazar) öğleden sonra Aydın ilinin merkez ve doğu ilçelerinde (Çine, Karpuzlu, Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Köşk) görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2) olması beklendiğinde ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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