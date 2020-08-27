NTO Başkanı Arslan, “Nazilli’de kapsam içine alınmalıdır”

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Aydın’ın 11 ilçesinin yapılacak olan yatırımlarda 3. Bölge teşviklerinden yararlanması hususunda, Nazilli ilçesinin de kapsam içine dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Arslan yaptığı açıklamada, “21 Ağustos 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda değişiklik yapılmış, bundan böyle bölgemizdeki altı ilçede yapılacak yatırımların bir alt bölge desteğinden yararlanabileceği ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanı Kararnamesinde Aydın ili için 11 ilçe belirlenmiş olup bu ilçeler içinde Nazilli Ticaret Odası yetki ve sorumluluk alanı içinde bulunan Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Sultanhisar, Yenipazar ve Buharkent ilçelerinde yapılacak yatırımlarda devlet desteklerinin 3.bölge desteğinden, bölgedeki Organize Sanayi Alanlarında yapılacak yatırımların ise 4.bölge desteklerinden faydalanacağı ifade edilmiştir. Bilindiği üzere bölgesel gelişmişlik düzeyini ifade eden sıralamada Aydın ili 2.bölge iller içinde yer alıyordu. Ancak 3.bölge gelişmişlik düzeyinde olan bir çok ilden daha düşük kişisel gelire ve imkana sahip olması nedeniyle Aydın’ın bu durumunun değiştirilmesi Nazilli Ticaret Odası olarak uzun yıllardır ifade ettiğimiz bir konuydu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Sultanhisar, Yenipazar ve Buharkent ilçelerinde yapılacak yatırımların diğer ilçelere göre teşvik desteklerinden daha fazla yararlanacak olması memnuniyet vericidir. Her ne kadar ilçe bazında bir ayrımı üyelerimize anlatmakta zorlanıyor olsak da altı ilçenin 3.bölge desteklerinden yararlanacak olması bölgemizdeki yatırımları cazip hale getirecektir diye düşünüyoruz. Bu anlamda kararı olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak düzenlemede; Nazilli, Efeler, Kuşadası ve Didim’in alt bölge desteklerinden yararlanmayacak olmasının anlaşılabilir bir nedeni bulunamamıştır. Bakanlık yetkilileri tarafından bu ilçelerin hangi kriterlere göre belirlendiği konusunda bir açıklamada bulunulmaması yapılan değişikliği tartışmaya açık hale getirmektedir. Kararnamede sayılan ilçelerin bir alt bölge desteklerinden faydalanması konusunda hem fikir olunması bölgenin genelinin 2.bölge değil, 3.bölge olduğuna dair en büyük ispattır. Aydındaki merkez ilçe dahil 17 ilçeden 11 ilçenin 3.bölge desteğine ihtiyaç duyduğunun tespiti bölgenin tamamının 3.bölge gelişmişlik düzeyinde olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre; 3.bölge iller içinde bulunan yani gelişmişlik düzeyi daha alt sıralarda kabul edilen Manisa’nın kişi başına düşen Gayrısafi Yurt İçi Hasılası 44 bin 631 TL iken 2.bölge iller içinde sayılan Aydın’ın GSYİH rakamı 32 bin 632 TL dir. Ekonomisi tarım ve hizmetler sektörüne bağlı olan Nazilli 2.bölgede yer alırken ekonomisi sanayi ve imalat sektörü ağırlıklı olarak faaliyet gösteren Manisa gibi illerin 3.bölgede olması ve bu şehirlerin Nazilli’ye göre daha az gelişmiş kabul edilmesi ileride telafisi mümkün olmayan gelir ve yatırım adaletsizliğine sebep olmaktadır. Açıklamaya çalıştığımız bu sebeplerden dolayı kararnamede uygulama dışında tutulan Nazilli’nin de kapsam içine alınmasını talep ediyoruz” dedi.

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