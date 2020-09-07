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Bakan Yardımcısı Tunç: Amacımız Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın

DHA

Bakan Yardımcısı Tunç: Amacımız Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Aydın'da yapımı tamamlanan soğuk hava deposunda incelemeler yaparak, "Amacımız Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Mehmet Hadi Tunç, İncirliova'nın Erbeyli Mahallesinde Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından yapımı tamamlanan 50 dönüm arazi üzerinde, 4 dönüm kapalı alanda ve 10 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu. Kuru incir sezonunda açan Bakan Yardımcısı Tunç'u; AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Rıza Posacı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ATB Başkanı Fevzi Çondur, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, daire amirleri, STK temsilcileri ve siyasiler ile vatandaşlar karşıladı.
AYDIN İNCİRİ DÜNYA MARKASI OLMUŞTUR
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Ülkemiz birçok üründe olduğu gibi incirinde merkezidir. İncir eski ve köklü bir geleneğe sahiptir. İncir dünyada ender ülkelerde yetişiyor. Aydın'da incirin yetiştiği ülkemizin bir cennet köşesidir. 7 milyon incir ağacı varlığıyla Aydın incirinin ünü ülke sınırlarını aşarak dünyada marka olmuştur. Ayrıca birçok ürününde merkezi durumundadır. İncir ülke ekonomisinde en temel lokomotif ürünlerinden birisidir. Ülkemizde 520 bin dekar alanda ortalama 305 bin ton incir üretimiyle dünyada birinci sıradadır. Kuru incir ihracatında da ilk sırada yerini almaktadır. Aydın ise 373 bin dekar alanda yaptığı üretimle Türkiye'deki incirin yüzde 61.4'ünü üretmektedir. 16 bin aileye ise gelir kapısı olmuştur. 2019 yılında kuru incirden yaklaşık 268 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. 2020 yılının ilk yarısında bile 605 milyon dolarlık kuru meyve ihracatının 92 milyon dolarını incir oluşturmaktadır. İstatistikler ise dünyanın en kaliteli incirinin ise bu topraklarda yetiştiğini göstermektedir. Japonya'ya incir ihracatı ile ilgili ise 2020 Mart ayında çalışmaları başlattık. Amacımız Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın" dedi.
Açıklamasını sürdüren Bakan Yardımcısı Tunç, "Bu yılın yıllık ürün tahmin komisyonları 19 Ağustos 2020'de yapılan saha çalışmalarında bu yılın kuru incir rekoltesinin 85 bin 585 ton olarak tahmin edilmektedir. Tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık olsun. Elimizdeki ürünün değerini çok iyi biliyoruz. İhracatı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Son 18 yılda incir üreticimizin her daim yanında olduk. Geçen yıl inciri Cumhuriyet tarihinde ilk kez TMO tarafından A kalite olarak kilosunu 16 liradan alım yaptık. Bu alımlar piyasada da memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanımız bu yılda TMO'yu kuru incir alımında görevlendirdi. TMO'nun kuru incir alım görevi şu andaki fiyatlara bakarak durumu izlemeye devam edecektir. Eğer fiyatlar çiftçi memnuniyetsizliğine sebep olacak bir noktaya gelecek olursa, TMO hemen devreye girecek ve alımlara başlayacak. TMO yine 14 Eylül'de Germencik ve Nazilli'deki Tariş İncir Birliği Depolarında alımlara gerekirse başlayacak. Üzümde, buğdayda ve diğer ürünlerde olduğu gibi nasıl destekliyorsak, incirde de aynı şekilde destekleyeceğiz. Hiçbir üreticimizin emeği karşılıksız kalmayacak" dedi.
Konuşmaların ardından TMO ve İncir Tariş Birliği 2020 yılı için kuru incir alımı protokolü imzaladı. ATB tarafından yapımı tamamlanan Soğuk Hava Deposunu yanındaki protokolle birlikte inceleyen Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, yetkililerden birliği aldı.  DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2020-09-07 13:30:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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