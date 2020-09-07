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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel’den Kurtuluş Bayramı mesajı

İHA

Başkan Günel’den Kurtuluş Bayramı mesajı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlandı.
7 Eylül Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında salgın tedbirleri nedeniyle tören düzenlenmemesi nedeniyle buruk kutlandığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel , “Türkiye Cumhuriyeti, 19 Mayıs 1919’da Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan meşale ışığında inanç, azim ve kararlılıkla verilen kahramanca bir mücadele ile kurulmuştur. Güzel ülkemizin kuruluş ve kurtuluş harcı Kuvâyi Milliye ruhu ile yoğrulmuş ve kısa süre içerisinde “müreffeh medeniyetler” seviyesine ulaşma hedefi ile adım adım, tuğla tuğla örülmüştür. Bu süreçte Kuşadası’nın yiğit evlatları da gerek cephede, gerekse de cephe gerisinde üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirerek 7 Eylül 1922’de işgal güçlerini kentimizden kovmayı başarmış ve bugün içinde yaşadığımız ülkenin ve çağın mimarları olmuştur “ dedi.
7 Eylül’ün Kuşadası için büyük önem taşıdığına ve bir dönüm noktası olduğuna değinen Başkan Günel, “ Ne mutlu bizlere ki emperyalist kuşatmayı, yoklukları ve imkansızlıkları kararlılığı ve bağımsızlık aşkı ile yenen bir milletin çocuklarıyız. Ne mutlu bizlere ki tüm dünyanın önünde saygı ile eğildiği Mustafa Kemal Atatürk gibi bir öndere sahibiz. Bu mutluluk ve onur bizler için her şeyden önemli ve her şeyin üzerindedir. Bizler bu onuru göğsümüzde bir madalya gibi taşıyarak bizim için çağdaş yaşamın başlangıcı olan 7 Eylül’ün oluşturan o kahramanların emanetlerine sahip çıkmak için durmaksızın çalışıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı çağdaşlık yolunda, cumhuriyet ilkeleri ve değerleri doğrultusunda, “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü aklımızdan hiç çıkarmadan mücadele ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimize, yarınlarına umut ve güvenle bakabilecekleri bir ülke ve kent bırakabilmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kuşadası’nın kurtuluşuna öncülük eden Mahmut Esat Bozkurt ve bu ülke için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duyguları ile anıyorum. Sağlık içerisinde kutlayacağımız nice 7 Eylül’lerde buluşmak temennisi ile tüm hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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