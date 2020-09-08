İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, fizyoterapistlerin gününü kutladı

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, fizyoterapistlerin gününü kutladı.

Dr. Açıkgöz mesajında, “Kasİskelet sistemi bozukluklarının ile bireyin yaşam kalitesini arttırarak, hasta ve engelli bireylerin topluma kazandırılmasında önemli rol alan sağlık alanımızın değerli üyeleri fizyoterapistlerimizin 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

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