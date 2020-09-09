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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de yollar güvenli hale getiriliyor

İHA

Nazilli’de yollar güvenli hale getiriliyor

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi tarafından Zafer Mahallesi 22 Sokak'ta gerçekleştirilen kavşak düzenleme çalışmalarında sona gelindi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Zafer Mahallesi 22, 77, 117 ve 28 Sokak'ın kesiştiği kavşakta trafik akışını rahatlatmak ve kaza riskini ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen kavşak düzenleme çalışmalarında sona gelindi.
Proje kapsamında kavşak bölgesinde ışıklandırma yapılarak peyzaj düzenleme çalışmalarına başlandı.
Söz konusu bölgede tüm sürücüleri trafik uyarı levhalarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Aydın Büyükşehir ile Nazilli Belediyemiz tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bu proje Zafer Mahallemizin en büyük eksikliklerinden biriydi. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kentimizde trafik akışını bozan ve kaza riski yüksek noktalarda gerekli çalışmaların yapılması için harekete geçtik. Bu noktalardan biri de 22 Sokak'ın kesiştiği aldandı. Peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından projemiz bitmiş olacak. Nazillimize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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