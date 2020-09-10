Aydınlılar kültürel mirasına sahip çıkıyor Aydın’da müze sayısı 12 oldu

Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi olan Aydın’da, 2018 yılında 229 bin 73 olan ziyaretçi sayısı 2019 yılı verilerine göre artarak 310 bin 874 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı kültürel miras istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Türkiye genelinde müze sayısı 2019 yılında yüzde 3,5 artarak 467 olurken, Aydın’da da müze sayısı 12 oldu. Aydın’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 6 müze 9 ören yeri varken 6 tane de özel müze bulunmakta. Aydın’da 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerini 219 bin 693’ü ücretli, 91 bin 181’i ücretsiz olmak üzere toplam 310 bin 874 kişi ziyaret etti. Aydın’da toplam 11 bin 967 adet müze kart satılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 6 müzede toplam 109 bin 2 eser bulunuyor.

"Aydın’da 6 tane özel müze var"

Özel müzelerde toplam 2 bin 349 eser bulunmakta olup bu müzeleri toplam 29 bin 514 kişi ziyaret etti. Müzelerin sorumluluğunda toplam bin 439 adet taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır. Aydın’da müzelerin sorumluluğunda tek yapıdan oluşan bin 439 adet taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 276 adet Sit alanı da bulunuyor.

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