Çine’de orman yangını

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Aydın’ın Çine ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Alabayır Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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