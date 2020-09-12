Aydın’da korona denetimlerinde 21 bin TL ceza kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da korona denetimlerinde 21 bin TL ceza kesildi

İHA

Aydın genelinde yapılan korona virüs denetimlerinde 6 iş yeri ve 4 kişiye toplam 21 bin 600 TL para cezası kesildi.

Aydın’da korona denetimlerinde 21 bin TL ceza kesildi

Aydın genelinde yapılan korona virüs denetimlerinde 6 iş yeri ve 4 kişiye toplam 21 bin 600 TL para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Aydın genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Kovid19 tedbirleri kapsamında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 835 berber, kuaför ve güzellik salonu, 18 AVM ve içerisinde bulunan 256 işyeri, 817 kıraathane, 74 taksi durağı ve 466 ticari taksi, 561 toplu ulaşım araçları, 39 pazar yeri, 188 konaklama tesisi, 28 hamam, 954 lokanta, kafe, 73 spor merkezi, 97 internet ve oyun salonu, 184 mesire yerleri, 118 çay bahçesi, 51 dernek lokali, 33 düğün salonu, 31 lunapark, 5 kültürel aktivite yerleri, 26 ganyan bayisi, 19 halı saha, 22 bilardo salonu, 348 camii denetlendi.
Aydın Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde kurallara uymayan 1 işyerine 3 bin 150 TL, kahvehane, kıraathane denetlenmesinde 5 işyeri ile 3 kişiye toplam 17 bin 550 TL idari yaptırım uygulandı. Lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerde yapılan kontrollerde 1 kişiye 900 TL idari idari para cezası uygulanırken, uygulama süresince 7 bin 378 kişi sosyal mesafe ve maske takma konusunda ikaz edildi.
Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimiz genelinde Kovid19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara ve kurallara uyulup uyulmadığı düzenli olarak denetlenmekte ve uymayanlara idari yaptırım uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İncir hırsızlarına geçit yok Germencik’te 23 incir hırsızı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER İncir hırsızlarına geçit yok Germencik’te 23 incir ...
Kurallara uymayan 359 kişi affedilmedi Efeler’de korona denetimleri kapsamında 318 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Kurallara uymayan 359 kişi affedilmedi Efeler’de ...
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nden Öğretim Görevlisi Ertürk’e ödül
YEREL HABERLER Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nden Öğretim ...
ADÜ Hastanesi için sürekli işçi alımı kura çekimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ADÜ Hastanesi için sürekli işçi alımı kura çekimi ...
Başkan Günel, milletvekilleriyle birlikte sivil toplum kuruluşlarının sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Günel, milletvekilleriyle birlikte sivil ...
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TÜBİTAK’a demir attı
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü ...
Germencik’te okulların dezenfeksiyon ve temizliği yapılıyor
YEREL HABERLER Germencik’te okulların dezenfeksiyon ve temizliği ...
Ortaklar Mezarlığı istinat duvarı çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Ortaklar Mezarlığı istinat duvarı çalışması ...
Su testileriyle yangını söndürmeye çalıştılar Aydın’da zirai alanda çıkan yangın ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü
YEREL HABERLER Su testileriyle yangını söndürmeye ...
Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-2
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI ...
Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına ...
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2
YEREL HABERLER Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - ...
Bakan Soylu, Adnan Menderes Müzesi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Adnan Menderes Müzesi’nde incelemelerde ...
Nazilli’de zirai alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Nazilli’de zirai alanda yangın çıktı
Didim’de trafik kazası: 1 ağır, 4 yaralı
YEREL HABERLER Didim’de trafik kazası: 1 ağır, 4 yaralı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da (2)
Çine’de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Çine’de trafik kazası: 1 ölü
Başkan Atabay, “Asla diz çökmeyeceğim”
YEREL HABERLER Başkan Atabay, “Asla diz çökmeyeceğim”
Kuşadası Belediyesi’den 6 bin kişiye aşure ikramı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’den 6 bin kişiye aşure ikramı
Bakan Soylu çocuklara oyuncak hediye etti
YEREL HABERLER Bakan Soylu çocuklara oyuncak hediye etti
Turan Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Turan Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına başlandı
Nazilli'de imzalar konuştu
YEREL HABERLER Nazilli'de imzalar konuştu
Rektör Aldemir, ADÜ’nün eğitim kararını açıkladı
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, ADÜ’nün eğitim kararını açıkladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X