Donduran Kulesi, çalışmalar için gün sayıyor Başkan Erden “Donduran Kulesi, giderek yok oluyor”

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan tarihi Donduran Kulesi’nin, turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan restorasyon çalışmaları, başlamak için gün sayıyor.

1300’lü yılların sonlarında saray kulesi olarak Menderes ovasına hakim bir konuma inşa edilen ve Aydın’da ayakta kalmış 3 kuleden biri olma özelliğini taşıyan Donduran Kulesi, restorasyon çalışmaları için gün sayıyor. Yenipazar’ın Donduran Mahallesi’nin güneyinde bulunan tarihi kulenin, turizme kazandırılması için hazırlıklar devam ederken İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yaklaşık maliyet dosyası da hazırlandı.

Restorasyon çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi veren Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, çalışmaların bir an önce başlaması gerektiğini vurgulayarak, “Donduran Kulesi’nin restorasyonu için hassasiyetimiz var çünkü Orthosia Antik Kenti toprak altında korunuyor ama Donduran Kulesi giderek yıkılıyor, yok oluyor. O yüzden acilen müdahale etmemiz gerekiyor. Bu sebeple öncelikliler listemizde. 1300’lü yılların sonlarında bir saray kulesi olan ve dönemin zengin kişisi tarafından yapılmış, 3 katlı makaralı asansörle çıkılan bir yapı bu. Önceki dönem Valimiz Yavuz Selim Köşger, Arpaz Kalesi ile beraber değerlendirecekti burayı. Ayrıca Kültür Varlıklarına Katkı Payı’ndan da destek verecekti, bunun da sözünü almıştık. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

“Bir an önce restorasyon işine el atılmalı”

Aydın’a yeni atanan Vali Hüseyin Aksoy’dan proje ile ilgili destek beklediklerini ifade eden Başkan Erden; “Yeni Valimize de bu konudaki projelerimiz ve dosyalarımızı sunduk. Bu konuda kendisinden destek bekliyoruz. İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü de yaklaşık maliyet dosyasını da hazırladı. Bununla ilgili olarak Valilikten bir kaynak sağlanacak ve restorasyon hazırlıklarına başlanacak. Belediye olarak bizim getirebildiğimiz nokta bu. Bundan sonrası ise gerçekten finansman desteği. Yenipazar Belediyesi, Kültür Varlıklarına Katkı Payı’nı düzenli ödeyen ve oradan yardımı da hak eden bir ilçe belediyesi. Kültür Bakanlığı ya da YİKOB, hangi kurum yaparsa bir an önce bu restorasyon işine el atmasını arzu ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.