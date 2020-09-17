Demokrasi şehidi Adnan Menderes memleketi Koçarlı’da anıldı

Demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes, vefatının yıl dönümü dolayısı ile memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde anıldı.

Darbenin ardından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, vefatının 59. Yılında Çakırbeyli'de unutulmadı. Koçarlı Belediyesi, Çakırbeyli Mahallesi’nde 'Demokrasi Çınarı' olarak bilinen ağacın altında Demokrasi Şehidi Adnan Menderes için lokma hayrı düzenledi.

Düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Çakırbeyli'nin Menderes'in doğduğu, çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği mahalle olduğunu dile getirdi. Kaplan, Başbakan Adnan Menderes ve çalışma arkadaşları Dış işleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilmesini cinayet olarak değerlendirdiklerini söyledi.

59 yıl önce darbe ile demokrasiye vurulan kara lekeyi unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Başkan Kaplan, "Demokrasimizde kat ettiğimiz yolu, onlara borçluyuz. Onlar Türk milleti ve devleti adına bedel ödediler. İnşallah o kötü günleri ülkemiz tekrar yaşamaz. En son 15 Temmuz'da bu millete aynı senaryoyu yaşatmak istediler. Artık bu millet gözünü açtı, her şeyin farkında. Milletçe demokrasimize sahip çıkıyoruz. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz; ‘Artık hiç kimse o eski günlerdeki Türkiye'yi heves etmesin, yeni bir Türkiye var.’ Bu vesile ile Menderes ve arkadaşlarını yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Menderes'i çeşitli etkinliklerle andıklarını kaydeden Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Özer Orcan ise, "Anımız yine tazelenmiş oldu ama herkes Menderes'e sahip çıkmasını bildi. Müzemiz de yapıldığı için Menderes artık efsaneleşti" dedi.

Hayır etkinliğine AK Parti Aydın Milletvekili MKYK Üyesi Metin Yavuz, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Koçarlı İlçe Başkanı İlyas Arslan, Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, MHP Koçarlı İlçe Başkanı Mustafa Ali Memiş, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, Ak Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, Koçarlı AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Deveci, Belediye Meclis Üyeleri, Koçarlı Muhtarlar Derneği Başkanı Hanife Kırkuşu, STK Başkanları Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Özer Orcan ve vatandaşlar katıldı.



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