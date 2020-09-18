Kuşadası’nda dünyaca ünlü plajda skandal olay Soyunma kabininde çekim yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda dünyaca ünlü plajda skandal olay Soyunma kabininde çekim yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

İHA

Kuşadası’nda dünyaca ünlü plajda skandal olay Soyunma kabininde çekim yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan dünyaca ünlü plajda soyunma kabininde skandal bir olay yaşandı. Plajdan sonra üstüne değiştirmek isteyen bir kadının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çektiği ileri sürülen bir kişi vatandaşlar tarafından dövüldü. Şüpheli, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, skandal olay Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’nda yaşandı. İddiaya göre, denize giren ve güneşlenen bir kadın, akşam saatlerine doğru üzerini değiştirmek üzere soyunma kabinine girdi. Bu sırada isminin G.A. olduğu öğrenilen bir kişinin cep telefonuyla kendisini çektiğinden şüphelenen kadın bağırmaya başladı. Plajda bulunan tatilciler tarafından tepki gösterilen ve dövülen G.A. şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cep telefonuyla kabinlerde kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen G.A. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da kamu kurumlarında HES Kodu Zorunluluğu
YEREL HABERLER Aydın’da kamu kurumlarında HES Kodu Zorunluluğu
Sağlık Bakanı Koca: “Aydın’da son bir haftada geçen aya göre düşüş görüldü”
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca: “Aydın’da son bir haftada geçen ...
Uğur Soğutma, TSE Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi aldı
YEREL HABERLER Uğur Soğutma, TSE Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi ...
İl Emniyet Müdürü Ekici, ATB’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Ekici, ATB’yi ziyaret etti
Aydın Tabip Odası’ndan “Tükeniyoruz” açıklaması
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası’ndan “Tükeniyoruz” açıklaması
Trafik ekipleri bu defa kaplumbağanın imdadına koştu Güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirilen kaplumbağanın üzerindeki kene trafik polisi tarafından özenle çıkartıldı
YEREL HABERLER Trafik ekipleri bu defa kaplumbağanın imdadına ...
Didim’de çalınan motosiklet sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Didim’de çalınan motosiklet sahibine teslim edildi
Didim Belediye Başkanı ifade verdi
YEREL HABERLER Didim Belediye Başkanı ifade verdi
Fabrika gibi çalıştılar, 162 bin maske, 6 ton dezenfektan ürettiler
YEREL HABERLER Fabrika gibi çalıştılar, 162 bin maske, 6 ton ...
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'In '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'In '19 Eylül ...
Nazilli’de yapılan sıkı denetimlerin bilançosu açıklandı 529 kişiye 744 bin TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Nazilli’de yapılan sıkı denetimlerin bilançosu ...
Kediyi kurtardı, bu kez kendi mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kediyi kurtardı, bu kez kendi mahsur kaldı
Yola atılan poşetten uyuşturucu çıktı, 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yola atılan poşetten uyuşturucu çıktı, 1 şüpheli ...
Nazilli Belediyesi Gedikaltı Mahallesi'nde çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Gedikaltı Mahallesi'nde ...
Kuşadası’ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ...
Kaymakam Şahin'den filyasyon ekibine başarı belgesi
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin'den filyasyon ekibine başarı belgesi
Aydın BŞB filede evinde
YEREL HABERLER Aydın BŞB filede evinde
Aydınsporlu futbolcu kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Aydınsporlu futbolcu kalp krizi geçirdi
Nazilli Belediyespor pusuya yattı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor pusuya yattı
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Germencik’te Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Germencik’te Korona virüs denetimi
Aydın’da ‘böcek kaçakcısı’ yabancı uyruklu şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Aydın’da ‘böcek kaçakcısı’ yabancı uyruklu şahıs ...
Koçarlı’da Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Koçarlı’da Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi
Kuşadası’nda AVM’lere korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda AVM’lere korona virüs denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X