Kuşadası’nda dünyaca ünlü plajda skandal olay Soyunma kabininde çekim yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan dünyaca ünlü plajda soyunma kabininde skandal bir olay yaşandı. Plajdan sonra üstüne değiştirmek isteyen bir kadının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çektiği ileri sürülen bir kişi vatandaşlar tarafından dövüldü. Şüpheli, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, skandal olay Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’nda yaşandı. İddiaya göre, denize giren ve güneşlenen bir kadın, akşam saatlerine doğru üzerini değiştirmek üzere soyunma kabinine girdi. Bu sırada isminin G.A. olduğu öğrenilen bir kişinin cep telefonuyla kendisini çektiğinden şüphelenen kadın bağırmaya başladı. Plajda bulunan tatilciler tarafından tepki gösterilen ve dövülen G.A. şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cep telefonuyla kabinlerde kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen G.A. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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