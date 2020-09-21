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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı

İHA

2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı

Aydın’ın Efeler ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple 2 grup arasında çıkan kavgada çok sayıda yaralanan oldu.
Olay, Osman Yozgatlı Mahallesi 1223 Sokakta saat 20.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir sebeple 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile mahalle karıştı. Yaklaşık 50 kişinin birbirine girdiği kavgada çok sayıda vatandaş yaralanırken olay yerine de çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine takviye ekiplerin de desteği ile kontrol altına alınan kavgada çok sayıda göz altının olduğu öğrenildi. Kavgada yaralanan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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