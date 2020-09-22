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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aksoy, Kuyucak’ı Ziyaret Etti

İHA

Vali Aksoy, Kuyucak’ı Ziyaret Etti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilçe ziyaretleri kapsamında Kuyucak’ta, Millet Kıraathanesi ve Osmanlı Çeşmesi’nde incelemelerde bulundu.
İlçe programları kapsamında Kuyucak’a giden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt’u makamında ziyaret etti. Kaymakam Kurt’tan, ilçenin genel durumu ve korona tedbirleri konusunda bilgi alan Vali Aksoy, daha sonra Belediye Başkanı Metin Ertürk’ü ziyaret etti. Gerçekleştirilen toplantılardan sonra programına devam eden Vali Aksoy, Kuyucak Millet Kıraathanesi ve Osmanlı Çeşmesi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında çevre esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Vali Aksoy, maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri ve Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde de incelemelerde bulunan Vali Aksoy, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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