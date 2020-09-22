Didim Belediyesi tablet kampanyası başlattı

Didim Belediyesi Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim gören Didimli ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği vermek için ilçede kampanya başlattı.

Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde devam eden Korona virüs salgını sebebi ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda başlatılan uzaktan eğitimlere katılamayan, Didim’de yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet ve bilgisayar ihtiyacının giderilmesi için Didim Belediyesi tarafından kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında Didim Belediyesi tarafından toplanan yardımlarla ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar alınarak dağıtımı sağlanacak. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlarımız, detaylı bilgi ve iletişim için 444 81 09 nolu çağrı merkezi ve Didim Belediyesi Halk Masası ile iletişime geçebilirler” denildi.



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