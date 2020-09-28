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Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti

DHA

Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti


Eşber OKAYER (KUŞADASI), (Aydın), (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, koronavirüs salgınının hızla yayıldığı büyükşehirlerden ilçeye gelen yazlıkçıların ikinci adresi oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan yaz tatillerini geçirmek için Kuşadası'na gelen yerli turistlerin birçoğu dönmeyip, ilçeye yerleşti. İlçenin 117 bin olan nüfusu 424 bine kadar çıkarak, 35 ili geçerken, ev fiyatları da arttı.
Ege Bölgesi'nin turistik ilçesi Kuşadası, geçen 1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminde şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla yazlıkçıların akınına uğradı. Özellikle koronavirüs salgınının hızla yayıldığı İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden tatilini geçirmek için Kuşadası'na gelen yerli turistlerin birçoğu dönmeyip, ilçeye yerleşti. Kuşadası böylece salgın hastalıktan korunmak ve daha izole bir yaşam sürmek isteyenlerin ikinci adresi oldu. Eylül ayı sonu itibariyle ilçe nüfusu 117 binden 424 bine kadar çıktı. Kuşadası'nın bu artışla nüfusu, 35 ili geçti.
GELEN GERİ DÖNMEDİ
İstanbul'dan Kuşadası'na normalleşme sürecinin başladığı haziran ayında geldiğini belirten emekli bankacı Zülfü Uçan (70), "Eşimle birlikte yaz tatili için son 5 yıldır Kuşadası'nı tercih ediyoruz. Ancak bu sene koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'a geri dönmeyi istemedik. Çünkü burası bize daha güvenli bir ortam sunuyor" dedi.
Kuşadası'na Tokat'tan gelerek yerleşen Hamdi Baştopçu (76) ise "Salgın hastalık başlayınca devletin aldığı önlemler doğrultusunda bir süre Tokat'taki evimize kapanmak zorunda kaldık. Ardından seyahat izni çıkınca hemen Kuşadası'na geldik. Buradan bir yazlık alıp, yerleştik. Tokat'a geri dönmeyi düşünmüyoruz" diye, konuştu.
EMLAK FİYATLARI FIRLADI
Kuşadası'na yerleşen yazlıkçıların ev kiralamak veya satın almak için en çok tercih ettikleri bölge ise Sahil Siteleri, Kadınlar Denizi ve Davutlar Mahallesi oldu. Bu durum kentteki emlak fiyatlarının da artmasına neden oldu. Yaz dönemi boyunca ilçedeki dubleks havuzlu bir villanın günlük kirası geçen sene 1200 TL iken bu sene özeliklerine göre 2 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Apartman dairelerinde de durum değişmedi. Semti, büyüklüğü ve eşyalı olup olmamasına göre daire fiyatları ise 1500 liradan başlayıp, 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor.
Geçen yıl 400 bin TL'ye satılan 110 metrekarelik bir dairenin fiyatı pandemi döneminde yüzde 50 artarak 600 bin TL'ye kadar yükseldi. 
ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ
Kuşadası'nda emlak danışmanlığı yapan Gamze Ermiş, "İlçemize gelen yazlıkçıların geri dönmemesi nedeniyle emlak fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Kış döneminde Kuşadası'nda konut sıkıntısı yaşanabilir" dedi.
Öte yandan yazlıkçıların geri dönmemesiyle Kuşadası'nda artan nüfus, ilçe esnafının da yüzünü güldürdü. Yaz döneminde yabancı turistten beklediğini bulamayan ilçe esnafı, pandemi nedeniyle büyükşehirlere dönmeyip, ilçeye yerleşenlere kış sezonunda yapacağı satış ile açığı kapatmayı planlıyor.
DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2020-09-28 08:04:11

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