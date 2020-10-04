Sorumlu emlak danışmanlığı seviye sınavları KUTO’da yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve MEYBEM Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorumlu Emlak Danışmanlığı Seviye 5 sınavları Kuşadası Ticaret Odası(KUTO)’nda yapıldı.
Kuşadası Ticaret Odası ve TOBB ve MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen “Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5” mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı teorik ve yazılı olmak üzere iki aşamalı olarak yapıldı.
KUTO’dan yapılan açıklamada, “ Önümüzdeki günlerde de devam edecek sınavlara katılım ve daha fazla bilgi için Odamızla irtibata geçebilirsiniz “ denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.