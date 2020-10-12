Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

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Aydın il genelinde yarın kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yarın (13.10.2020 Salı) Aydın il genelinde kuvvetli (2150 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (5175 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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