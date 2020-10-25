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Kazada ölen Elif ve annesi gözyaşları arasında toprağa verildi

DHA

Kazada ölen Elif ve annesi gözyaşları arasında toprağa verildi


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kullandığı otomobilin 100 metre yükseklikten dereye yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren sürücü Raziye Özlem Uşaklı (49) ve yanındaki kızı Elif Uşaklı (9) gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Efeler ilçesinin kırsal Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kalfaköy'den Efeler yönüne giden Raziye Özlem Uşaklı, kullandığı 09 HU 100 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten dereye yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Raziye Özlem Uşaklı'nın kızı Elif Uşaklı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Raziye Özlem Uşaklı ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uşaklı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
YAKINLARI AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Anne-kızın Aydın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeleri, Bey Camii'ne getirildi. Raziye Özlem Uşaklı'ın tabutuna Türk bayrağı, kızı Elif Uşaklı'nın tabutuna ise Türk bayrağı ve gelinlik serildi. Anne-kızın tabutları cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu.
Buradaki cenaze törenine Raziye Özlem Uşaklı'nın eşi Kemal Uşaklı, kayınpederi Hüseyin Uşaklı, babası iş insanı İsmail Yarımca, çocukları Bilgehan Uşaklı ve Hüseyin Uşaklı ile diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Torunu ve gelinin tabutları başından ayrılmayan Hüseyin Uşaklı, eşi ve kızını kaybetmenin acısını yaşayan Kemal Uşaklı cenazelerin başında gözyaşı döktü. Daha sonra Kemal Uşaklı, beraberindeki yakınları ile taziyeleri kabul etti. 
İkindi namazının ardından, anne ve kızı için ayrı ayrı cenaze namazları kılındı. Kılınan namaz sonrası anne-kızın tabutları bir süre omuzlarda taşındı. Kemal Uşaklı da kızının tabutunu bir süre taşıdı. Daha sonra cenazeler Kemer Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2020-10-25 17:53:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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