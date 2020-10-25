Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı 



Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Kuyucak ilçesinde, ışık ihlali sonucu iki otomobil çarpıştı. Kazada bir otomobil takla atarken, içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu, Kuyucak ilçe kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Selim Suna yönetimindeki 34 SY 3209 plakalı otomobil, Kuyucak ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta duran Hüseyin Yüksel Işıldak (23) yönetimindeki 09 NZ 603 plakalı otomobile arkadan çarptı. 09 NZ 603 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak, devrildi. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Yüksel Işıldak, otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Sıdıka Berke (40), Emir Said Berke (6), Ayşe Işıldak (44) ve Fatih Mehmet Berke (47), ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Aydın-Denizli kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Bahattin ALBAYRAK

2020-10-25 20:52:02



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