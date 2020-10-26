Tarlaya uçan araçtan kendi çabaları ile kurtulan yaralı kadın tir tir titredi Karacasu yolunda tarlaya uçan araç sulama kanalı üzerinde askıda kaldı

KuyucakKaracasu yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada karayolundan çıkıp tarlaya uçan otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu durumundaki annesi hafif yaralanırken, tarladan yola çıkmak için içerisinden buz gibi su akan sulama kanalından geçen yaralılar kazadan sonra tir tir titredi.

Kaza gece saat 23:30 sıralarında KaracasuKuyucak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kuyucak istikametinden Karacasu istikametine seyir halinde olan D.A. yönetimindeki 09 ADZ 813 plakalı otomobil henüz bilinmeyene bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp önce karşı şeride geçti ardından yolun sol tarafındaki tarlaya uçtu. Kaza esansında karşı yönden gelen bir aracın olmaması olası bir faciayı önlerken görgü şahitleri, “Karşıdan gelen aracın ışıkları bir anda kayboldu. Toz ve duman yükselince tarlaya uçtuğunu fark ettik” diye konuştular.

Kazadan sonra tarladan karayoluna çıkan sürücü ve annesine yoldan geçenler yardımcı oldu. Battaniye ile ısıtılmaya çalışılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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