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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atay; "Korona virüs ile pazarlık şansımız yok"

İHA

Başkan Atay; "Korona virüs ile pazarlık şansımız yok"

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Nevzat Biçer Üretici Pazarı’nda Korona virüs denetiminde bulundu.

Çarşamba günleri Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan Nevzat Biçer Üretici Pazarı’nı ziyaret eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ile Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Pazar yerinde Korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını yerinde inceledi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Efeler Belediye Başkanı Atay, Korona virüs tedbirleri hakkında bilgi verdi. Efeler halkını tedbirlere uymaya bir kez daha davet ettiklerini söyleyen Atay, “Efeler Kaymakamımız Sayın Cemal Şahin ile birlikte Nevzat Biçer Üretici Pazarı’mıza ziyaret gerçekleştirdik. Pandemiyle mücadelede yerel yöneticiler olarak biz ve kurumlarımız uyum içinde ortak hareket ediyoruz. Mücadelemizin başarıyla sonuçlanması için esnafımızın, bizim ve tüm vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak hareket etmemiz gerekiyor. Bu dönemde vaka sayılarında bildiğiniz gibi bir artış var. Rehavete kapılmadan ilk günkü tedbir anlayışımızı koruyarak tekrar vaka sayılarını minimuma düşürebileceğimize inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızdan tedbirlere uyarak alışveriş yapmalarını rica ediyorum. Korona virüsle pazarlık şansımız yok” diye konuştu. Pazar yerinin girişçıkış noktalarında hazır bulunan Efeler Belediyesi çalışanları da vatandaşlara maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.

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