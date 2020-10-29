Başkan Güler’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Güler mesajında, “Aziz Milletimiz, 29 Ekim 1923’te tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, hiç bir gücün milletimizin kendi kaderine müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ispatlamıştır. Ecdadımız, varlığına kast eden müstevlilere karşı birlik ve dayanışma ruhuyla mücadele etmiş, kanını dökmüş, canını vermiş; bağımsızlığı ve onuru için hiçbir dünyevi güç karşısında eğilmeyeceğini tüm dünyaya göstererek büyük fedakârlıklarla kurduğu Cumhuriyet’i bizlere emanet bırakmıştır. En zor zamanlarında bile dünyaya sadakat ve vatanseverliğin eşsiz örneklerini göstererek bugünlere gelen Türk Milleti, Cumhuriyet’e ilk günkü heyecan ve samimiyetle bağlıdır. Unutmamamız gerekir ki, o gün istikbalimize kast eden güçlerin bizimle ilgili kanaatleri değişmemiştir. Bu nedenle bugün bize düşen en büyük görev; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, ileriye doğru emin ve güçlü adımlarla ilerlemek, cumhuriyetin temel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu görev ve sorumluluklarımızı yerine getirebilmek ve geleceğimizi daha iyi kurabilmek için bir yandan evrensel değerleri, bilimin ve aklın üstünlüğünü benimsemek, diğer yandan tarihimizi çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Hiçbir güç şanlı milletimizin hak ve adalet yürüyüşünü durduramayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbi’nin kazanılmasına ve Cumhuriyet’in kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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