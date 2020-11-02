Söke’de ulaşım ağına yeni yollar kazandırılıyor, yol sorunu sona eriyor

Söke’de yol yenileme çalışmaları hızla devam ederken, Söke Belediyesi ulaşım ağına yeni yolların kazandırılmasına devam ediyor.



“91. Sokak Çift Yönlü Olarak Ulaşım Ağına Kazandırıldı”

Yenikent Mahallesi’nde bulunan 91. sokak yeniden revize edilirken; adeta Söke ulaşımına yeniden kazandırıldı. İlçenin fakülteler bölgesinde yer alan ancak daha önce çok sağlıklı şekilde kullanılamayan 91. sokak’ta yapılan çalışmayla gidişgeliş yönünde yeni yol kazandırıldı. Söke Belediyesi Şantiye ekiplerince yapılan yol çalışması bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da büyük beğenisini kazandı. Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, çevrede yaşayan vatandaşlarla da sohbet etti. Planlarda olan yolları Söke’ye kazandıracaklarını belirterek sözlerine başlayan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Yolu açtık. Daha önce çevre sitelerde yaşayan vatandaşlar araçlarıyla buradaki kafeler bölgesine geldiklerinde sıkıntı yaşıyorlardı. Park eden araçlarla birlikte tek yöne düşen bir yol oluyordu. Burada çift yönlü yol uygulamasıyla trafik oldukça rahatlayacak, ayrıca yapılan refüj ile güzel bir görünüme kavuştu” dedi.

Çevrede işletmecilik yapan vatandaşlar ilk başlarda kızdıklarını ancak yapılınca ortaya çok güzel bir çalışmanın çıktığını belirterek; “Gerçekten çok güzel oldu. Başkanımız Levent Tuncel ve Belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Burada trafiğin yanında suların birikmesi de sıkıntı oluyordu. Bu alan boğulmuşluktan kurtuldu” diye konuştular.

“Adil Azbazdar sokakta yenileniyor”

Diğer taraftan Atatürk Mahallesi Adil Azbazdar Sokak’ta da yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Söke’nin en işlek alternatif yollarından olan Ticaret Lisesi’nden İmam Hatip Lisesi’ne kadar uzanan yol, yepyeni hale geliyor. Bu hafta sonuna kadar yol yenileme çalışmasının tamamlanacağı belertilen Adil Azbazdar Sokak’ta önümüzdeki hafta kaldırım yenileme çalışmasının da tamamlanacağı belirtildi.

Bu yol çalışmalarını da yerinde inceleyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Yol yenileme çalışmalarımız planladığımız şekliyle devam ediyor. Sökemize hayırlı olsun” dedi.

Ayrıca; Söke’ye bağlı Sarıkemer ve Güzeltepe Mahallelerinde de yol yapım çalışmalarının devam ettiği, Söke Belediyesi ekiplerinin eş zamanlı dört farklı noktada yol yapım çalışması yaptığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.