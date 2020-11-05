Ormanda uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi tutuklandı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen dron ve özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, 16 kilogram esrar ve 36 kök Hint keneviri ile yakalanıp, gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ve Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Bunun üzerine, dün harekete geçen polis, ormanlık alana operasyon düzenlendi. Dronla havadan desteklenen ve özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, ormanlık alandaki aramada, 16 kilogram esrar, 36 kök Hint keneviri, hassas terazi ve uyuşturucu yetiştirmekte kullanıldığı tahmin edilen materyaller ele geçirildi. M.T. ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-11-05 13:05:54



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