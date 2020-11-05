JASAT Aydın’da 15 hırsızlık olayını çözdü

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) yaptığı çalışmalarda 15 hırsızlık olayını aydınlattı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk sahasında emniyet ve asayişin sağlanarak, halkın huzur ve güvenliğinin devam ettirilmesine yönelik çalışmalarda, suç ve suçlulukla mücadeleye devam ediyor. Efeler, Köşk ve İncirliova ilçelerinde, ev, iş yeri ile kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda, 25 kameranın 300 saatlik görüntüsü ile MOBESE ve PTS kayıtları incelenerek istihbari çalışmalara ağırlık verildi. Titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda; hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen G.R. ve İ.G. isimli şahısların konutları ve depolarında, köpek timleri ile eş zamanlı yapılan aramalarda, çalınan 80 adet mala el konuldu. El konulan mallar sahiplerine teşhis ettirilerek 15 hırsızlık olayı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma timlerince (JASAT) aydınlatılarak olay şüphelileri adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.