Yankesici iki kadın yakalandı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde yankesicilik olayına karışan iki kadın polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Umurlu Mahallesi’nde 12 Kasım tarihinde el çabukluğu yöntemiyle yankesicilik olayını gerçekleştiren bayan şüphelilerin F. K. ve H.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yakalanan kadınlardan Ö.K.’nin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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