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Kuşadası salgına karşı yeni kurallara uydu Kaymakamlık, sosyal medyadan paylaşım yaparak vatandaşlara teşekkür etti

İHA

Kuşadası salgına karşı yeni kurallara uydu Kaymakamlık, sosyal medyadan paylaşım yaparak vatandaşlara teşekkür etti

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulamaya konulan tedbirler Kuşadası’nda da etkin şekilde yürütülüyor. Kısıtlamanın ilk iki gecesinde Kuşadası genelinde kurallara uyulduğu görülürken, Kuşadası Kaymakamlığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Cuma akşamından itibaren yürürlüğe giren yeni kurallar Gkapsamında, Kuşadası´ndaki alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi işletmeler saat 20.00'de kapılarını müşterilerine kapıyor. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmeler ise masa ve sandalyelerini içeriye taşıyıp, paket servis ve gelal şeklinde hizmet vermeye devam ederken, Kuşadası genelinde işletmelerin kurallara uyduğu görüldü.

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