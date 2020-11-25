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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın işletmecinin akaryakıt istasyonunda kadınlar çalışıyor

DHA

Kadın işletmecinin akaryakıt istasyonunda kadınlar çalışıyor


Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde konservatuvar mezunu Melisa Tokat (25), akaryakıt istasyonu açarak çalışanların çoğunluğunu da kadınlardan oluşturdu. Bu işin baba mesleği olduğunu söyleyen Tokat, "Erkek tekelinde olan bir işi kadınların nasıl yapacağını herkese göstermek istedim" dedi.
Eğimini sürdürürken kendilerine ait olan akaryakıt istasyonunda babasına da yardım eden Melisa Tokat, İstanbul Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden 2 yıl önce mezun oldu. Baba mesleğini çok seven Tokat, kendilerine ait akaryakıt istasyonunun ikinci şubesini kendi adına, 1 ay önce AydınMuğla kara yolu üzerinde açtı. Tokat, istasyonda çalışan 10 kişiden 2'si haricindekileri kadınlardan oluşturdu. Akaryakıt istasyonunda 6 yakıt doldurma görevlisi kadın 2 vardiya şeklinde çalışırken, saat 23.00'ten sonra ise 2 erkek çalışan görev yapıyor. Çoğunluğu üniversite mezunu olan kadın çalışanları gören müşteriler, kısa bir şaşkınlık yaşarken, gösterilen ilgiden ise memnun kalıyor.
'KADINLAR BU MESLEĞİ DAHA İYİ YAPABİLECEĞİNE İNANIYOR'
Kadın yakıt doldurma çalışanlarından Saliha Sel, "Denizli Pamukkale Üniversitesi Bankacılık Bölümü mezunuyum. Öncelikle işimi çok seviyorum. İşimi burada öğrendim. İşe ilk olarak buranın birinci şubesinde eğitim alarak başladım. Sonra da buraya geldim. İşimi severek yapıyorum. Kadınların da bazı şeyleri başarabildiğini bu şekilde göstermiş bulunmaktayız. Saat 07.00'de gelen 15.00'e kadar çalışıyor. Saat 15.00'te gelen kişinin ise saat 23.00'te mesaisi bitiyor. Geceye pek fazla kalmıyoruz. Bu şekilde saatler de uygun oluyor. Kesinlikle herkesin yapabileceği bir iş bu. Kadınların bu mesleği daha iyi yapabileceğine inanıyor ve öyle düşünüyoruz. Müşterimizden gelen tepkiler de zaten hep bu yönde oluyor. Müşteriler daha iyi ve daha memnun olduğunu söylüyorlar" dedi.
'İLK KEZ GÖRDÜM'
İlk kez kadın yakıt doldurma çalışanı ile karşılaştığını belirten Nebi Çakmak, "40 yıldan beri araç kullanıyorum. İlk kez bir kadın yakıt doldurma çalışanı ile karşılaştım. Aldığım hizmetten memnun kaldığımı da kendilerine ilettim" dedi.
'HERKESE GÖSTERMEK İSTEDİM'
'Kadın isterse yapar' sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Melisa Tokat, "Erkek tekelinde olan bir işi kadınların nasıl yapacağını herkese göstermek istedim. Bilindiği gibi akaryakıt istasyonlarında hep erkekler çalışıyor. Ben de buna istinaden farklı bir şey yapmak istedim. Çevremden de çok güzel destek aldım. Bu hedefle yola çıktık. Biliyoruz ki kadınların elinin değdiği her yer özenli, güzel ve disiplinli olur. Biz de bunu hedefledik. Şu an için çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çok güzel destekler alıyorum. Şu anda 10 kadın personelimiz var. İleride bu sayıyı artırmayı amaçlıyoruz. İşe aldığımız kadınları zaten 6 aylık bir eğitimden geçiriyoruz. Bu kriterlerde çalışmaya başlıyorlar. 15 yıldan beri ailecek bu sektörün içindeyiz. Bambaşka bir projeyle yola çıktığım için bu bana, bu mesleği daha da çok sevdirdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2020-11-25 09:03:51

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