Aydınlı eğitimci hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Alp Uğuz, aort damarı yırtılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde rahatsızlanan Yenipazar Hamzabali Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Alp Uğuz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalesinde aort damarı yırtıldığı tespit edilen Uğuz tedavi altına alındı. Uğuz'un durumu bugün sabah saatlerinde ağırlaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Uğuz hayatını kaybetti.

Alp Uğuz'un acı haberi başta ailesi olmak üzere sevenleri, meslektaşları ve öğrencilerini yasa boğdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.