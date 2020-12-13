Koçarlı'da toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi yapıldı

"Gençler, hastalığı sanki bir oyun gibi görüyor"

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.



Alınan bir dizi kısıtlama kararı ile virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılırken, yapılan denetimler de sıklaştırıldı. Koçarlı ilçesinde Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçe emniyet ve jandarma ekipleri tarafından Kovid19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sürücülere ve vatandaşlara Korona virüsün son günlerde insan yayılımının arttığı hatırlatılarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması istendi.



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