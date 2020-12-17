2020 yılı, Germencik Belediyesi için sosyal belediyecilik yılı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2020 yılı, Germencik Belediyesi için sosyal belediyecilik yılı oldu

İHA

2020 yılı, Germencik Belediyesi için sosyal belediyecilik yılı oldu

Germencik Belediyesi 2020 yılında pandemi döneminde gerçekleştirdiği çalışmalar ile adından söz ettirdi.
Tüm dünyayı saran Covid 19 salgını ülkemizde de ciddi boyutlara ulaşarak can kayıplarına yol açtı. Bu çerçevede Germencik’te 'Korona virüs Eylem Planı' hazırlayan ve öncü çalışmalar yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, tüm okulları ilaçlatarak, dezenfekte faaliyetlerine eğitim kurumlarından başladı. Yıl boyunca okul ve camiler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, halkın yoğun olarak kullandığı banka, atm gibi noktalar ile tüm sokak ve caddelerde belediye ekipleri dezenfekte çalışması yaptı. Periyodik olarak devam eden çalışmalar çerçevesinde ilçede Covid19 salgını uzun bir dönem bulaşma şansı bulamadı ve etkinlik anlamında yavaş seyretti.
İlçede salgını kontrol altında tutmak ve bu çerçevede halk sağlığını korumak için sosyal mesafe, maske ve hijyen sloganıyla Korona virüs Eylem Planını sürdüren Belediye Başkanı Öndeş, tüm köylerde dağıtılmak üzere muhtarlara maske teslim etti, ilçede pazaryerleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda ekipleri aracılığıyla 200 bin maske dağıttı. Dezenfekte çalışmalarını da aynı paralelde yürüten Germencik Belediyesi ekipleri bulaşma riskini düşürmek ve hijyeni sağlamak için 2 bin litre dezenfektan kullandı. Tüm okullar, kamu kurum ve kuruluşlarına kolonya, el dezenfektanı, kalem kolonya dağıttı. Öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını korumak için tüm okullara el dezenfekte standı hediye edildi. Bunların yanı sıra Germencik Belediyesi tamamen kendi imkanlarıyla dezenfekte tüneli imal ederek pazaryerleri ile halkın yoğun olarak kullandığı meydanlarda kullanıma sundu. Birçok belediyeye ürettiği bu tünellerden göndererek bu anlamda öncü bir çalışmaya imza attı.
Pandemi dönemi boyunca büyük sıkıntılar yaşayan esnaflara yönelik önemli bir adım atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, konuyu meclise taşıyarak 200 bin TL yardım yapılması yönünde karar çıkarttı. Bu çerçevede faaliyetlerine ara veren veya kısıtlı olarak sürdüren 200 esnafa geri ödemesiz 1000 TL nakit desteği sağlandı. İlçede yer alan bir işletme yada kurumda çalışıyorken ücretsiz izne ayrılmak durumunda kalan vatandaşlara da yardım eli uzatan Öndeş bu kez de bu konuyu meclise taşıyarak 50 bin TL ödenek ayrılmasını sağladı ve 1 aylık elektrik ve su faturalarının ödenmesi yönünde karar aldı. Başvuru yapan ücretsiz izindeki vatandaşların elektrik ve su faturalarının ödemeleri yapıldı. Germencik Belediyesi bunların yanı sıra 3 ton kuru soğan alarak vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı.
Halk arasında kıyafetleri sebebiyle pembe melekler olarak adlandırılan Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı GESA ekipleri kısıtlamalarda halkın imdadına yetişti. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunduğu için sokağa çıkamayan vatandaşların market, pazar alışverişleri, ilaç alımı gibi işlerinde sosyal anlamda destek veren ekipler önemli çalışmalar gerçekleştirdi.
Pandemi döneminde sosyal belediyecilik anlamında önemli işlere imza atan Germencik Belediyesi bu çizgisini Elazığ ve İzmir depremlerinde de devam ettirdi. Bu illerde deprem felaketi sebebiyle mağdur olan depremzedelere yönelik yardım kampanyası düzenleyen Belediye Başkanı Öndeş, hazırlanan yardım paketlerini Afet Koordinasyon Merkezlerine gönderdi.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yaptıkları çalışmalar ile ilgiki olarak, “2020 yılı tüm dünya ve ülkemiz için çok zor bir yıl oldu. Gerek pandemi, gerek depremlerle halkımızın çok zor günler geçirdi ve bu süreç maalesef ciddiyetini koruyarak devam ediyor. Germencik Belediyesi olarak tüm enerjimizi, tüm mesaimizi ve tüm kaynaklarımızı halkımızın sağlığını korumaya ayırdık. İlçemizde yaptığımız çalışmalar çerçevesinde salgını önlemeye ve yayılmasını yavaşlatmaya yönelik ciddi çalışmalara imza attık. Tüm ekiplerimiz tam teyakkuz halinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Deprem bölgelerine de elimizden geldiğince ve gücümüz yettiğince yardımları ulaştırdık ve bu burada büyük bir felaket yaşayan vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarmaya çalıştık. Bizler Germencik Belediyesi olarak insan odaklı hizmet vermeye devam ediyor, sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışıyoruz. Yani halkımızın her zaman yanında ve destekçisi olarak, halk menfaati neyi gösteriyorsa o yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesile ile pandemi ve deprem sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailelerine taziyelerimi bildiriyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji Aydın İl Müdürü Deveci, Vali Aksoy ile görüştü
YEREL HABERLER Meteoroloji Aydın İl Müdürü Deveci, Vali Aksoy ile ...
Didim’de yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de yol yapım çalışmaları devam ediyor
Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
YEREL HABERLER Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
Aydın filede zirveye diş geçiremedi
YEREL HABERLER Aydın filede zirveye diş geçiremedi
NTO Başkanı Arslan; “Açıklanan tedbirler sanayi ve ticaret işletmelerini kapsamıyor”
YEREL HABERLER NTO Başkanı Arslan; “Açıklanan tedbirler sanayi ve ...
Kaymakam Divli, yaya önceliğine dikkat çekti
YEREL HABERLER Kaymakam Divli, yaya önceliğine dikkat çekti
Başkan Erol, "Kültür varlıklarımızı müzede yaşatalım"
YEREL HABERLER Başkan Erol, "Kültür varlıklarımızı müzede yaşatalım"
Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, ATB Başkanı Çondur ile görüştü
YEREL HABERLER Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, ATB Başkanı Çondur ...
Müzik susunca, kendi işinin patronu oldu
YEREL HABERLER Müzik susunca, kendi işinin patronu oldu
Nazilli İBFF sermaye piyasasına katkı veriyor
YEREL HABERLER Nazilli İBFF sermaye piyasasına katkı veriyor
Aydın’da 334 bin liralık korona virüs cezası kesildi
YEREL HABERLER Aydın’da 334 bin liralık korona virüs cezası kesildi
ÖRKOOP Başkanı Önal; “Süte 50 kuruş zam geldi, ama yemciler duymasın”
YEREL HABERLER ÖRKOOP Başkanı Önal; “Süte 50 kuruş zam geldi, ama ...
Aydın’da 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı ...
Soğukların kendini hissettirmesi ile ayak sobalarına ilgi arttı
YEREL HABERLER Soğukların kendini hissettirmesi ile ayak sobalarına ...
Karacasu Belediyesi’nden şüpheli vakalar için servis hizmeti
YEREL HABERLER Karacasu Belediyesi’nden şüpheli vakalar için servis ...
Salgında kapalı olan çay bahçesinde seyirlik manzara
YEREL HABERLER Salgında kapalı olan çay bahçesinde seyirlik manzara
Kazada yaralanan yaşlı adam Kuşadası'ndaki hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan yaşlı adam Kuşadası'ndaki hastanede ...
Yol yapımı sırasında trafo patladı, mahallede panik yaşandı
YEREL HABERLER Yol yapımı sırasında trafo patladı, mahallede panik ...
Yaya geçidinden geçen motosiklete otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Yaya geçidinden geçen motosiklete otomobil çarptı: 1 ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Opet: 1-3
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Opet: 1-3
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 - Fenerbahçe Opet: 3
YEREL HABERLER Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 - Fenerbahçe Opet: 3
Başkan Öndeş'ten pazar esnafına sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER Başkan Öndeş'ten pazar esnafına sıcak çorba ikramı
Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden pompalı tüfek çıktı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden pompalı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X