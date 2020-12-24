Kuşadası Körfezi’nde 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde 6 ayrı noktaya bırakılan 72 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.20 sıralarında Kuşadası Körfezi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisi alan Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 6 can salı içerisindeki toplam 72 düzensiz göçmen başarılı operasyonlarla kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, sahil güvenlik botlarına alınarak, Kuşadası Setur Marina’ya getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.