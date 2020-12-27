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Karacasu'da ‘Afrodisias Kırmızı Çamurlu Eller Çömlek Festivali’ yapılacak

İHA

Karacasu'da ‘Afrodisias Kırmızı Çamurlu Eller Çömlek Festivali’ yapılacak

Aydın’ın dünyada eşi benzeri olmayan kırmızı topraktan elde edilen seramiği ve seramik ustaları ile ünlü Karacasu’da Mayıs 2021’de ‘Afrodisias Kırmızı Çamurlu Eller Çömlek Festivali’ düzenlenecek.

Çamura şekil veren ve bir sanata dönüştüren zanaatkarların hünerli ellerinden çıkan birbirinden güzel çömleklerin tanıtımı için düzenlenecek olan festival için ilk toplantı gerçekleştirildi. Karacasu'da asırlardır üretimi yapılan ve Türkiye genelinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerine de satışı yapılan çömlekler için festival düzenlenmesine kara verildi. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal öncülüğünde Karacasu Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen toplantıya Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal, Karacasu Meslek Yüksek Okulu Adına Öğretim Üyesi Mine Bardak, Karacasu Seramikçiler Derneği Başkanı Selattin Öztürk, Karacasu Kültür Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Eriklioğlu, T.C Kültür Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Ege Sanat Birliği Üyesi Nurettin Ataman, Mahrem Komitesi Üyesi Şule Özge katıldı. Toplantıda bu yıl ilki gerçekleşecek olan ‘1.Uluslararası Afrodisias Kırmızı Çamurlu Eller Çömlek Festivali’ için düğmeye basan komite, önemli bir sıkıntı olmaması durumunda festivalin 1419 Mayıs tarihleri arasında yapılmasına karar verdi.

Festivale büyük bir katılım olacağını düşündüklerini ifade eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid19 sebebiyle sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Önümüzdeki süreçte bu hastalığı geride bırakacağımızı düşünüyorum. Devletimiz bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor. Bizlerde bu planlama doğrultusunda mayıs ayında bir festival hazırlığına giriyoruz. Bu yıl ilk defa gerçekleşecek olan bu festivalimizi bundan sonraki yıllarda da sürdürmek istiyoruz. Buradaki amacımız bu mesleğe yıllarını veren ustalarımızın ve el emekleri ürünlerin dünya ülkeleri tarafından da görülmesi. İki yabancı ülke çömlek sanatçılarının da katılmasını planladığımız festival için 1419 Mayıs Tarihlerini düşündük. Ülkemizin farklı illerinden de çömlek sanatçılarını ilçemize davet edeceğiz. Festival boyunca Afrodisias Antik Şehrimizde Konser, Seramik Paneli, Tarihi Seramikler sempozyumu, Heykeltıraş etkinlikleri, Ressamların hazırladığı etkinlikler, İlçede Duvar boyama etkinlikleri, Yarışmalar, Yöresel folklor etkinlikleri, Eski Torna Atölyelerinde üretim yapılması gibi birçok etkinlik düşünüyoruz. Bu festival ilçemizde çok sayıda sanat severi bir araya getirecektir. Yine bu festivalle ilçemizi tüm dünyaya ustalarımızla birlikte tanıtma imkanı sağlayacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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