Baca temizliği için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü



Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, baca temizliği için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düşen Yusuf Hamarat (28), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldıztepe Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Hamarat, 5 katlı apartmanın bacasını temizlemek için çatıya çıktı. Bacayı temizlediği sırada dengesini kaybeden Hamarat, yaklaşık 20 metreden apartman boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Hamarat, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hamarat, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hamarat, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-12-28 04:20:08



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