Kuşadası'na yılbaşı öncesi yazlıkçı akını



Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası, yılbaşı gecesini de kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yazlıkçıların akınına uğradı. İlçenin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, kontrol noktalarında denetim yaptı.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Kuşadası, yeni yılı ilçedeki yazlıklarında karşılamak isteyenler ile doldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, başta İzmir olmak üzere Manisa ve Denizli gibi çevre illerden gelenler, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatil beldesine son 24 saatte 10 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

POLİS DENTİM YAPTI

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ise önlemlerini artırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, narkotik ve trafik polislerince Kuştur Uygulama Noktası'nda denetim yapıldı. Denetimlerde, gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Araçların sürücüleri ve yolcuların kimliklerine bakıldı, HES kodları sorgulandı. Araçların bagaj kısımlarında özel eğitimli bomba ve narkotik köpekleri Aşil, Jovy ve Adam ile arama yapıldı. Uygulamada maskesiz olanlar uyarıldı. Kuşadası'nda sokağa çıkma kısıtlaması boyunca polis ekiplerinin 24 saat görev başında olacağı bildirildi.

'YAZLIK EVİMİZDE ZAMAN GEÇİRECEĞİZ'

Yılbaşı gecesi için İzmir'den Kuşadası'na geldiklerini belirten Ekrem Göç, "Önümüzde sokağa çıkma kısıtlamasıyla geçecek 4 günlük uzun bir süre bulunuyor. Kuşadası'nda yazlık evimiz olduğu için buraya gelmeyi tercih ettik. Ailece güzel vakit geçirip, daha sonra İzmir'e geri döneceğiz" dedi.

'KURALLARA UYALIM, EVDE KALALIM'

İzmir'de Acil Tıp Teknisyeni olarak çalışan Ali Düzgün ise, "Biz de yılbaşı için arkadaşlarla birlikte Kuşadası'na gelmeyi tercih ettik. Yeni yıla Kuşadası'nda girdikten sonra İzmir'e döneceğiz. Sağlık çalışanı olduğumuz için kısıtlamaya tabi değiliz. Sağlıkçılar olarak herkesten evde kalmalarını, maske takıp hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-12-31 16:31:52



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