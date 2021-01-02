Polis eşi, ilaç içerek intihar etti

Murat GÜRKAN/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Hatice K. (40), çok sayıda ilaç içerek, yaşamına son verdi.
Atça Mahallesi Sönmez Yapı Kooperatifi Sitesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Hatice K., iddiaya göre, gece yarısı odasından çıkıp, salona geçti. Hatice K., burada bir kutu ilacı içti. Sabah uyandığında eşini yanında göremeyen polis memuru Ahmet K., salonda Hatice K.'yi hareketsiz yatarken buldu.
Eşinin başucundaki boş ilaç kutusunu fark eden Ahmet K., sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hatice K.'nin öldüğünü belirledi.
Hatice K.'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN
2021-01-02 16:28:45
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