Belediye Meclis Üyesi Öztürk Korona virüse yenik düştü Dostlarından dua istemişti, hayatını kaybetti

İncirliova Belediye Meclis Üyesi Muammer Öztürk, yakalandığı Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Öztürk'ten geriye dostlarından dua istediği sosyal medya paylaşımı kaldı.



İncirliova Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Muammer Öztürk bir süre önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk'e yapılan Korona virüs testi pozitif çıkınca doktorların gözetiminde Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gün geçtikçe durumu daha da kötüye giden Öztürk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayata gözlerini yuman Öztürk'ün ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.



Geriye sosyal medyada dua istediği paylaşım kaldı



İYİ Partili Muammer Öztürk, bundan bir ay önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kendisi eşi ve oğlunun Korona virüse yakalandığını duyurmuştu. Öztürk'ten geriye, "Değerli akrabalarım, değerli dostlarım ve değerli dava arkadaşlarım. Memleketimizde ve bütün dünyanın başına bela olan Covid19 virüsüne ben, eşim ve oğlum da yakalanmıştır. Yüce Rabbimden bu musibet hastalıktan bir an önce kurtulmak için Yüce Rabbime duacıyım. Siz değerli dostlarım da esirgemez herhalde dualarını" ifadelerini yer verdiği paylaşımı kaldı.



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