Saklandıkları camide yakalandılar

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde motosiklet hırsızları saklandıkları camide polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi’nde bulunan Aile Çay Bahçesinden hırsızlık ve Altıntaş Mahallesi Koca Cami avlusundan motosiklet çalan şüpheliler Nazilli polisinin yaptığı çalışma sonucu saklandıkları Sümer Mahallesi’ndeki Akşemsettin Camii’ nde kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu Kullanmak, Yaralama ve çeşitli hırsızlık suçları başta olmak üzere bir çok suç kaydı bulunan şüpheliler Y. U. (20) ve Y. Ç. (21) çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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