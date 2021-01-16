Kuşadası Belediyesi’nden paket servisi yapan gıda işletmelerine denetim

Kuşadası Belediyesi’nin gıda işletmelerine yönelik denetimleri aralıksız sürüyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında paket servis hizmetine geçen restoran ve kafelere yönelik hijyen kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan kafe ve restoranlara tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

Dünyayı etkisi altına korona virüse karşı uygulanan tedbirler kapsamında, Kuşadası Belediyesi kent genelindeki denetimlerini sıklaştırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, ilçe genelinde paket servisine geçen iş yerlerine yönelik hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde öncelikli olarak işletmelerin soğuk hava depoları ile imalat bölümlerine bakıldı. Ekipler daha sonra yemeklerin hazırlandığı mutfak bölümü ve personelin kıyafet ve kişisel temizliği kontrol etti. Hijyen kurallarına ve mevzuata uymayan işletme sahiplerine uyarılarda bulunurken, çalışanların kurallara uyumaları istendi.

Sevgi, Bülent Çağatay ve Öge sokaklarda gerçekleştirilen denetimlerde bazı gıda işletmelerinde son tüketim tarihi geçmiş ürünler ve paketi açılmış gıda maddelerine rastlandı. Gıda ürünlerinin uygun koşullarda muhafaza edilmediğini belirleyen belediye ekipleri, işletmelere Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği'nin 49'uncu maddesi uyarınca cezai işlem uyguladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sağlıklı bir toplumun, sağlıklı bireylerden geçtiğini belirterek şöyle konuştu: ” Dünyayı kasıp kavuran bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede halk sağlığı bizim için çok önemlidir. O nedenle yurttaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşamaları için ben ve ekibim 7/24 çalışıyoruz. Kuşadası’nda özellikle gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz aralıksız sürecek. Halk sağlığını tehdit eden ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere asla izin vermeyeceğiz.”

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