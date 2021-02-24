Büyükşehir, çocukların sağlığı için çalışıyor

Aydın'da her gün ortak kullanım alanlarında, toplu taşıma araçlarında ve işletmelerde dezenfeksiyon işlemlerine devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve gençleri de unutmadı.

Büyükşehir Belediyesi, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte talepte bulunan okullarda da dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor. Çocukların ve gençlerin sağlıklarının korunması için yapılan dezenfeksiyon işlemleri Aydın genelinde yüzlerce okulda uygulandı.

Okullardaki dezenfeksiyon işlemleri talepte bulunan özellikle Köşk, Söke, Efeler, Didim, Kuşadası ve Nazilli'deki okullarda yoğunlaştırıldı. Okullardan gelen taleplere göre Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı mobil dezenfeksiyon ekipleri hızlı bir şekilde dezenfeksiyon işlemi uyguluyor.

Yüz yüze eğitime tekrar başlayan çocuklara ve gençlere derslerinde başarılar dileyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, onları çok önemsediklerinin altını çizip okullardaki dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli olarak tekrarlanacağını ifade etti.

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