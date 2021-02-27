Başkan Günel’den “üst geçit" bilgilendirmesi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Mobil Ofis Hizmet Aracı ile yaptığı ziyaretlerin son durağı, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bulunan Emek ve Sait Filiz siteleri oldu.



Site sakinlerine Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan üst geçit projesinin detayları hakkında bilgi aktaran Başkan Ömer Günel “Aydın Büyük Şehir Belediyemiz tarafından üst geçit projesi hazırlandı. Ancak projenin yaşama geçirilebilmesi için site yönetimlerinin muvafakatname vermesi gerekiyor. Gerek bu konuda, gerekse proje hakkında site sakinlerimize bilgi vermek için buradayız” dedi.



“ Site sakinlerinin muvafakatı bekleniyor “

Site sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Ömer Günel, gerek yaptırdıkları kamuoyu araştırmaları, gerekse de birebir görüşmeler aracılığıyla hemşehrilerinin taleplerini çok iyi bildiklerine dikkat çekerek “Yaptırdığımız anketlerde vatandaşlarımızın yüzde 75’i bu bölgeye üst geçit yapılmasını istediler. Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından üst geçit projesi hazırlandı. Ancak projenin yaşama geçirilebilmesi için site yönetimlerinin muvafakatname vermesi gerekiyor” dedi.



Bölgede yaşanan alt ve üst yapı sorunlarının da farkında olduklarını ifade eden Başkan Ömer Günel “Bu sıkıntıları çözmek için de Mayıs ayından itibaren çalışmaya başlayacağız. Yaz döneminin sonuna kadar tüm alt yapı, üst yapı ve yol sorunlarını çözmüş olacağız” diye konuştu.

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