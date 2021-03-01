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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilet değil 'yapılandırma' kuyruğu

İHA

Bilet değil 'yapılandırma' kuyruğu

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırma ilk taksiti son ödeme tarihinin 1 Mart mesai bitimi olması nedeniyle Aydın'da vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluştu.
7256 sayılı vergi affı kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunan ve ilk taksit ile peşin ödemelerin son tarihi 1 Mart 2021 olan vergi mükellefleri Aydın Vergi Dairesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da hizmet veren vergi dairelerinde ödemelerini son güne bırakan vatandaşlar dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldı. Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlar, HES kodu sorgulaması yapılarak belirli sayıda içeriye alındı. Polis ekipleri de vergi dairesi önünde sıra bekleyen vatandaşlara megafon ile sık sık uyarı anonsları yaptı. Zaman zaman vatandaşların arasına giren polis ekipleri vatandaşların maske ve mesafelerini kontrol etti.
Yapılandırma ödemesini son güne bırakan Turgut Başaran, "Yapılandırma ödemesi için bugün son gün. Ödeyeceğim miktarı ancak toplayabildim. Burası da çok kalabalık. Ödemekten vazgeçmek istiyorum ama ödemezsem yapılandırma bozulacak. Mecbur bekleyeceğim. Hafta sonu vergi daireleri açıktı ama gelme imkanım olmadı. Vatandaşların hali de ortada" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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