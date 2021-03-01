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Kaymakam mutasyonlu virüse karşı vatandaşları uyardı

İHA

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ilçede artış gösteren mutasyonlu virüse karşı vatandaşları uyardı.

Kaymakam mutasyonlu virüse karşı vatandaşları uyardı

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ilçede artış gösteren mutasyonlu virüse karşı vatandaşları uyardı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 25 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bir yandan kısıtlamalar ve yapılan denetimler bir yandan da başlatılan aşılama çalışmaları ile virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Tüm bunlara rağmen Aydın'ın Buharkent ilçesinde mutasyonlu virüs sayısında artış gözlemlendi. Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü vatandaşları mutasyonlu virüse karşı uyardı.
Kaymakam Ülkü, "İlçemizde mutasyonlu virüs sayısında ciddi bir artış gözlenmekte olup, lütfen sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda dikkatli olalım. Özellikle kapalı ortamlarda virüsün bulaş hızının arttığını unutmayalım ve gerekli olmadıkça bir araya gelmekten kaçınalım" dedi.

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