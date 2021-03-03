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Kuşadası’na Nisan ayından itibaren Polonyalı turist kafileleri gelmeye başlayacak

İHA

Kuşadası’na Nisan ayından itibaren Polonyalı turist kafileleri gelmeye başlayacak

Aydın'ın orta riskli grupta yer alması Türk turizminin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda turizmcileri sevindirdi. Turizmciler, Kuşadası ve Didim gibi iki önemli turizm merkezi’nin bulunduğu Aydın’da salgın sürecinin iyi yönetildiğini belirterek, tedbiri elden bırakmadan sezona hazırlandıklarını ve Nisan ayı ile birlikte ilk Polonyalı turist kafilesinin gelmeye başlayacağını söyledi.
Normalleşme sürecine yönelik kararlar açıklanırken, vaka sayıları kapsamında orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Kuşadası dahil Aydın il genelinde kontrollü normalleşme süreci dünden itibaren başladı. Yeni normalleşme sürecinin başlamasına ve salgınla mücadelede gelinen noktaya en çok sevinenler ise Kuşadalı turizmciler oldu.
Kuşadası Otel ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, normalleşme süreciyle ilgili alınan kararları son derece olumlu bulduğunu belirterek, “ Son derece olumlu oldu, zaten vatandaşın beklediği bir şey buydu. Hükümetimiz de bir an önce normalleşmeyi istiyordu, bir an önce açmak istiyordu. Tabi işin içinde sağlık var, sağlıkla beraber bunun yürümesi lazım. Dünyanın yaşadığı pandemiyle uğraşıyoruz, bu vakaların artmaması lazım. Onun için hızlı karar alınamıyor, hızlı bir şekilde bu kararları alınıp da, hızlı bir şekilde başlanamıyor. İnşallah vakalar artmaz, bu normalleşme de herkes üzerine düşeni yapar. Mesafe, temizlik gibi birtakım kurallara uygulanır, dolayısıyla da vaka sayılarını arttırmayız, ikinci aşamada ve üçüncü aşamada normalleşme daha da artarak devam eder, eski normalimize, eski hayatımıza geri döneriz" dedi.
Ege Bölgesi’nin en önemli tur operatörlerinden Peninsula Tour’un Genel Müdürü ve Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ise “ Uzun süredir Kuşadası'nın beklediği bir gelişmeydi, aslında biz oldukça iyi yönettik salgın dönemini. Geçen yaz da ağırladığımız misafirlerimizin tamamı, memnun bir şekilde geri döndüler kentimizden. Şimdi Mart ayıyla birlikte kentimizin normalleşme sürecinde az riskli bölgeler arasında bulunması önemli bir faktör. Çevre illerden ve ülkemizin artık yavaş yavaş seyahate çıkmaya başlayan kesiminden ilgi görmeye başlayacağız. Kentimizde restoranlarımız açılmaya başladı. Bugün itibariyle insanlar artık öğlen yemeklerini restoranlarda yeme fırsatı buldular. Beklediğimiz bir gelişmeydi, bu turizmin diğer noktalarına da yansıyacaktır. Muhtemelen Nisan ayı itibariyle de yabancı misafirlerimize ağırlamaya başlayacağız. Bugün yaptığım görüşmelerde örneğin Polonya pazarı, Nisan ortası gibi başlamayı düşünüyor. Ülkemize PCR testi ile girişler, aşısını olmuş olan yabancı misafirlerimiz yavaş yavaş tercihlerini bölgemizden yana kullanmaya başlayacaklar. Önemli bir gelişme, herkesin ama yine salgın ile ilgili kısıtlamalara da dikkat ederek, maskelere, mesafeye dikkat ederek hayatımızı bir süre daha bu şekilde, kontrollü bir iyileşme sürecinde devam ettirmekte bir fayda var. Herkese hayırlısı olsun diyorum, tüm esnafımıza da iyi kazançlar diliyorum, teşekkür ediyorum “ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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