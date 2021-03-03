Vali Yardımcısı Günay, Aydınlıları uyardı

Aydın’da kontrollü normalleşme süreci başlarken, ilk gün oluşan yoğunluğa dikkat çeken Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, hastalığın daha saldırgan bir şekilde devam ettiğini hatırlatarak “Lütfen daha duyarlı olalım ve özen gösterelim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından alınan kararlar ile birlikte kontrollü normalleşme süreci Aydın’da da başladı. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kısıtlamasının kalkması ile birlikte normalleşmenin ilk gününde sokaklarda yoğunluk oluştu. Yaşanan kalabalık dolayısıyla birçok noktada sosyal mesafe sıfıra kadar düşerken Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydınlıları uyararak hastalığın devam ettiğini hatırlattı. Korona virüsün mutasyon ile birlikte daha saldırgan bir hal aldığına dikkat çeken Günay; “İki gündür fark ediyorum ki, ciddi anlamda kalabalıklaşıyoruz. Hemen, her şey normalmiş gibi hayatımızı eskisi gibi sürdürmeye çalışıyoruz. Bunu yapmayalım. Üstelik virüs gelişti ve daha saldırgan bir hale geldi. İlla bir zabıta veya polis gelsin bizi uyarsın diye beklersek yanlış yaparız. Hassasiyetimizi sürdürmezsek tekrar vakalar yükselir. Bu sefer çok daha ağır şartlarda kapanır daha ağır yasaklarla karşı karşı kalabiliriz. Lütfen özen gösterelim, hastalık devam ediyor. Hatta daha güçlü devam ediyor. Lütfen herkes kendi iç denetimini yapsın. Kendini korusun etrafındakini korusun” dedi.



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