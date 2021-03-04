Köşk Belediyesinden larva mücadelesi

Köşk Belediyesi tarafından ilçe etrafında bulunan su kanallarında larva mücadelesi başlattı.



Köşk Belediyesi ekipleri halk sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek larvalarıyla bahar ayları öncesinde mücadele çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında Köşk Belediyesine bağlı ilaçlama ekipleri, ilçe genelinde riskli bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in talimatı ile Köşk’te bulunan tüm tahliye kanalları, larva üretimi olabilecek gübre yığınları ve çöp toplama alanları ve durgun sularda ilaçlama çalışmalarına son sürat devam ediyor.



Köşk’te yaşayan vatandaşların sağlığını ve huzurunu korumak için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, “Vektörle mücadelemiz, henüz oluşum aşamasındayken başlıyor. ‘Larvasit’ olarak isimlendirilen uygulamalarımız, popülasyon yoğunluğu kontrol edilemeyen sinek türlerini oluşum sürecindeyken azaltan en etkili yöntemlerden birisidir. Dolayısıyla bu uygulamamızla bahar ve yaz mevsiminde daha az kimyasal kullanımı ve sivrisinek kaynaklı hastalıkların engellenmesi sağlanmaktadır. İlaçlama çalışmalarımızı periyodik aralıklarla tüm mahallelerimizde sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizin sağlığını ve huzurunu korumak için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



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