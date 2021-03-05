Kuyucak Belediyesi Temizlik Çalışmalarında Hız Kesmiyor

Aydın’ın Kuyucak İlçe Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Temizlik, pandemi ile mücadelede en önemli etken” dedi.

Aydın’ın Kuyucak İlçe Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarında hız kesmiyor. Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün talimatları ile temizlik personelleri tarafından ilçe merkezi ve tüm mahallerde temizlik çalışmalarının aralıksız olarak devam etmesinin yanı sıra mahallelerdeki mezarlıklarda, sanayi sitelerinde ve mahallelerde bulunan evlerin yola cephe duvarlarında temizlik, boya ve badana işlemleri yapılıyor.

Kuyucak Belediyesi temizlik personelleri, temiz bir çevrede vatandaşlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşama alanları oluşturabilmek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Belediye tarafından yapılan çalışmalarda, ilçe merkezi ve 36 mahallede görüntü kirliliği yapan dağınık boş arsa, sokak ve caddelerde yapılan genel temizlik çalışmaları devam ediyor. Düzenli olarak temizlik hizmetlerinin yanında cadde, sokak ve kaldırımlarda temiz bir ortam sağlamaya çalışan Kuyucak Belediyesi temizlik ekipleri ayrıca evlerin mahalleye bakan aşınmış ve hoş olmayan bir görünüme sahip olan duvarlarında boyabadana ve cephe güzelleştirme çalışmaları yapılıyor.

“Temizlik, pandemi ile mücadelede en önemli etken”

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Belediyemiz temizlik personelleri tarafından tüm mahallelerimizde temizlik çalışmalarımız düzenli olarak devam ediyor. İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminde salgın ile mücadelenin en önemli unsuru olan temizliğe daha çok önem vermemiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın sağlığı için tüm cadde ve sokaklarımızı temiz tutmak için çalışıyoruz. Bir Şehir Önce Gönüllerde Kurulur anlayışıyla Daha yaşanabilir Bir Kuyucak İçin her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



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